Lição de vida do papa Francisco: “Não nos rendamos à força do mundo”

Vale a pena resgatar um trecho da pregação do papa Francisco na missa do último domingo (celebração de Pentecostes).

“O cristão não é arrogante, a sua força é outra: a força do Espírito. Nem com cálculos nem com astúcia, mas com a energia que vem da fidelidade à verdade, que o Espírito ensina aos nossos corações e faz crescer em nós.

“Não nos rendamos à força do mundo, mas continuemos a falar de paz a quem quer a guerra; a falar de perdão a quem semeia vingança; a falar de acolhimento e solidariedade a quem tranca as portas e ergue barreiras; a falar de vida a quem escolhe a morte; a falar de respeito a quem gosta de humilhar, insultar e descartar; a falar de lealdade a quem rejeita qualquer vínculo, confundindo liberdade com um individualismo superficial, opaco e vazio”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.