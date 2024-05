Leitura rápida: saiba o que ecoa pelo país nesta quarta-feira

Prefeitura de Porto Alegre sabia de falha na drenagem, ministro do STF anula decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht, TSE mantém mandato de Moro no Senado e outras notícias para começar esta quarta-feira (22).

CHUVAS NO SUL

Prefeitura de Porto Alegre foi alertada há seis anos sobre risco de falha no sistema contra enchente. Parecer feito por dois engenheiros em setembro de 2018 apontou o problema em caso de cheia do Guaíba; OUTRO LADO: gestão Melo diz que melhorias estão em estudo.

POLÍTICA

STF extingue ação contra Dirceu e deixa ex-ministro próximo de recuperar direitos eleitorais. Três ministros da 2ª Turma entenderam que processo da Lava Jato prescreveu; petista aguarda caso no STJ.

TSE

TSE rejeita cassação de Moro com aval de Moraes e placar de 7 a 0. Tribunal negou por unanimidade recursos de PT e PL que alegavam abuso de poder econômico na eleição.

GOVERNO LULA

Lira oferece poder de veto a Lula na sucessão da Câmara em troca de apoio. Presidente da Casa indicou a aliados que quer definir seu candidato antes das eleições municipais.

CONGRESSO NACIONAL

Senador abastece carros da família com verba pública; gasto por mês daria para cruzar 4 vezes o país. OUTRO LADO: Giordano (MDB-SP) diz que despesas são legais e que usa veículos particulares para economizar.

SÃO PAULO

Assembleia de SP aprova criação de escolas cívico-militares no estado. Sessão foi marcada por confronto entre PMs e estudantes; projeto é bandeira de Tarcísio.

ACIDENTE AÉREO

Turbulência em avião mata 1, fere 30 e obriga a pouso forçado na Tailândia. Aeronave da Singapore Airlines levava mais de 200 passageiros de Londres para Singapura; passageiro morto, um britânico de 73 anos, possivelmente teve ataque cardíaco.

GOVERNO MILEI

Espanha retira sua embaixadora da Argentina após Milei provocar Sánchez. Argentino fez críticas à esposa do premiê Pedro Sánchez em evento da ultradireita e se recusou a pedir desculpas.

PIRATARIA

Varejo nacional acusa Shopee, Shein e AliExpress de colocarem saúde do consumidor em risco. Sites asiáticos vendem formol e itens sem eficácia comprovada, como pomada contra o câncer; empresas dizem exigir de revendedores respeito à lei brasileira.

SAÚDE

Biscoito maisena, bolinho recheado e até alimentos ‘plant based’ têm traços de agrotóxicos, diz estudo. Estudo analisou 24 produtos ultraprocessados; OUTRO LADO: empresas afirmam que níveis são permitidos pela Anvisa, enquanto agência diz que segue padrões preconizados internacionalmente.

CHUVAS NO SUL

CBF anuncia volta do Campeonato Brasileiro a partir de 1º de junho. Competição será retomada após paralisação em decorrência das enchentes no Sul.

FUTEBOL

Recebido com festa, Cássio diz que será feliz no Cruzeiro. Goleiro de 36 anos assina compromisso de três temporadas e meia com o clube celeste.

