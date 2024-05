Veja o que repercute pelo Brasil nesta terça-feira

Queda no nível do lago Guaíba revela entulho e destruição no RS, explorar petróleo na Foz do Amazonas deve ser prioridade para nova chefe da Petrobras, morte de presidente do Irã é recebida com luto contido e outras notícias para começar esta terça-feira (21).

CHUVAS NO SUL

Hospital que atende cem cidades no RS vira cenário fantasma com lama e destruição. Dentro de unidade alagada em Canoas seringas e bolsas de soro estão ao lado de rãs e equipamentos quebrados pela água.

DEFESA CIVIL

Porto Alegre gastou apenas R$ 11,6 milhões com defesa civil entre 2021 e 2023. Antes da tragédia atual, cidade viveu enchente histórica em 2023; capital é a quarta cidade no estado em volume de investimentos em gestão de crises climáticas.

RODOVIA

Alagada, maior rodovia do Brasil vive estrangulamento no RS e tem duplicação questionada. Especialista aponta que duplicação da BR-116 pode ter facilitado enchentes no estado.

PLANETA EM TRANSE

Nova chefe da Petrobras já pediu intervenção de Lula para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Em declarações recentes, Magda disse que atraso na licença é frustrante e pode estagnar o Brasil.

SABESP

Municípios aprovam novo contrato com Sabesp em última etapa política da privatização. Documento unifica os termos para 372 municípios e prorroga a concessão até 2060; oferta de ações deve ser em junho.

JUSTIÇA

Sérgio Cabral é interrogado pela 1ª vez fora da prisão em processo da Lava Jato. Ex-governador é ouvido em ação penal sobre suposto repasse de propina a Pezão, já absolvido no caso.

GOVERNO LULA

Exército refaz portaria e reduz acesso de PMs a armas de uso restrito. A portaria autorizava membros da segurança a adquirir até cinco armas de uso restrito, sendo suspensa dias depois.

ORIENTE MÉDIO

Morte de presidente é recebida com luto contido e celebração disfarçada no Irã. Enquanto leais ao regime lotam mesquitas e praças, maioria das lojas permanece aberta, e vida cotidiana não é interrompida.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Procurador do TPI pede mandado de prisão para Netanyahu e três líderes do Hamas. Karim Khan acusa premiê e chefes de facção de crimes de guerra e contra humanidade; líder israelense diz ser absurdo comparar Tel Aviv com terroristas palestinos.

JUSTIÇA

PGR denuncia suspeitos de bloquear rodovias após derrota de Bolsonaro em 2022. Defesa diz que denunciados não cometeram ato ilícito e participaram de forma pacífica de protesto.

VIOLÊNCIA

Adolescente mata os pais e a irmã em SP por ficar sem computador e celular. Segundo a polícia, ele usou a arma do pai, que era guarda municipal, e foi para a academia após o crime.

FORTALEZA

Prefeito de Fortaleza cancela show da dupla Victor e Leo no São João da cidade. OUTRO LADO: Representante dos sertanejos diz que eles não haviam fechado nenhum contrato; prefeitura sofria pressão.

FILMES

Kevin Costner chora em Cannes após 10 minutos de aplausos para ‘Horizon’. Astro do cinema americano diz que precisou hipotecar casa para financiar longa.

