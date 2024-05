Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

Irã confirma morte do presidente Ebrahim Raisi, ônibus são incendiados em Porto Alegre, Eduardo Leite diz que é o líder da reconstrução do RS e outras notícias para começar esta segunda-feira (20).

MUNDO

Irã confirma morte do presidente Ebrahim Raisi após queda de helicóptero. O incidente ocorreu neste domingo (19), no norte do país; chanceler Hossein Amirabdollahian também está entre as vítimas.

CHUVA RS

‘Estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas’, diz Leite sobre falta de plano para conter cheias no RS. Governador afirma que questão fiscal se impunha; tucano diz ainda que é líder do processo de reconstrução após Lula indicar Pimenta a ministério extraordinário.

CHUVAS NO SUL

Ônibus são incendiados na região central de Porto Alegre. Ainda não há informação sobre vítimas.

CHUVAS NO SUL

Cheia recua no centro de Porto Alegre e bares convocam mutirão de limpeza. Comerciantes relatam perda de estoque e equipamentos; com comportas abertas, água escoou de ruas da Cidade Baixa e do Centro Histórico.

RIO GRANDE DO SUL-ESTADO

‘De cinco ficamos dois’, diz gaúcha de Bento Gonçalves que perdeu os pais e tem irmã desaparecida. Voluntários e bombeiros procuram a irmã há 18 dias; ‘Pode estar soterrada e também tem a chance de ter descido pelo rio’.

FILMES

Documentário sobre Lula, sem espaço para oposição, recebe aplausos em Cannes. Num movimento parecido ao de ‘Democracia em Vertigem’, de Petra Costa, filme de Oliver Stone é uma celebração do petista.

GOVERNO LULA

Desenrola cumpre meta de renegociar R$ 50 bi, mas termina sob alerta de novos endividamentos. Promessa de campanha do presidente Lula (PT), programa termina nesta segunda (20).

SÃO PAULO

Tarcísio migrará para o PL por volta de junho, diz Valdemar. Mudança teria sido acertada há cerca de um mês; governador de SP nega movimentação.

*Folhapress