Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

O Globo (RJ)

DESASTRE NO SUL

“Trocas de governos podem afetar reconstrução”, diz Leite

O Dia (RJ)

Como suportar tanta dor?

Folha de S.Paulo

Helicóptero com presidente do Irã some em área remota

O Estado de S. Paulo

Lei de Responsabilidade Fiscal chega aos 24 anos em xeque

Valor Econômico (SP)

Produção de petróleo no 1º tri reforça cenário de receita de R$ 90 bi com royalties em 2024

Correio Braziliense

Pimenta e Leite divergem sobre reconstrução

Estado de Minas

TRAGÉDIA EM MARIANA

Desamparo sem fim

Zero Hora (RS)

Capital tem volta parcial às aulas; na rede estadual, há 452 escolas inativas

Diário de Pernambuco

Prefeitos vão até Brasília para debater a crise nos municípios

Jornal do Commercio (PE)

Ministro de Lula confirma divergências no socorro ao RS

A Tarde (BA)

Finanças geram estresse para 52% da população

Diário do Nordeste (CE)

Mudanças climáticas: como mitigar os efeitos