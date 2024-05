Grana milionária: Quina de São João pagará prêmio estimado em R$ 220 milhões

A loteria Quina de São João deste ano vai pagar um prêmio estimado em R$ 220 milhões.

O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (20), primeiro dia de apostas para a loteria especial.

De acordo com o banco estatal, o sorteio do concurso 6.462 da Quina (de São João), será realizado no dia 22 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília).

Assim como em todos os concursos especiais, essa loteria não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.

As apostas nas lotéricas devem ser realizadas em volantes específicos da Quina de São João.

Mas também é possível apostar pelo aplicativo Loterias Caixa e pela internet.

Cada aposta simples da Quina custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Quem preferir pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor em uma caderneta de poupança, receberá mais de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês.

No caso dos bolões, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos jogos organizados pelas casas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma taxa de até 35% do valor da cota.

Também foi anunciado nesta segunda que agora as cotas de bolão organizado pelas lotéricas também podem ser adquiridas por aplicativo ou pela internet, igualmente com tarifa de 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6 e nos canais digitais o valor mínimo de compra é de R$ 20.

