Porto Alegre voltará a ter chuva forte só na quinta-feira

Ainda com grande parte de sua área embaixo d’água, a região metropolitana de Porto Alegre só voltará a enfrentar uma chuva mais forte na próxima quinta-feira (23), quando poderá cair um acumulado de até 73 mm em 24 horas, segundo o site Climatempo.

Em situação normal, esse volume provocaria enxurradas e alguns alagamentos na cidade, o que pode implicar em novo aumento do nível do lago Guaíba, que está em processo de baixa lenta e gradual. Às 22h15 deste sábado (18), o nível estava em 4,53 m no Cais Mauá.

Essa influência ocorre porque, com exceção desta segunda-feira (20), quando não deve chover, nos demais dias deve haver pancadas isoladas na região, mas em menor volume.

Essas precipitações são levadas em conta pelo Instituto de Pesquisa Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para prever que o nível do lago Guaíba só deverá voltar a ficar abaixo da cota de inundação, de 3 metros, apenas no fim do mês ou início de junho.

“Os cenários de previsão indicam cheia duradoura, com redução lenta dos níveis. Deve permanecer acima dos 4 m até o início da semana que vem. Redução segue lenta, mantendo-se acima da cota de inundação de 3 m até o final do mês ou mais, dada a possibilidade de novas chuvas”, avalia o instituto.

Como a frente fria vem do Sul, as regiões da divisa com o Uruguai e campanha gaúcha receberão essa chuva mais forte ainda na quarta-feira (22). Quaraí, por exemplo, já terá uma precipitação de 39 mm na terça (21), a partir da tarde, e de 63 mm na quarta, durante todo o dia.

Já Rio Grande, que está em estado de atenção devido à elevação constante do nível das águas da lagoa dos Patos, terá chuva semelhante, com previsão de 26 mm na terça e 66 mm na quarta.

Depois de passar pelo Rio Grande do Sul, a última frente fria ainda está sobre Santa Catarina e Paraná e vai provocar chuva durante todo este domingo (19) nas regiões mais próximas do litoral, numa faixa que abrange vale do Itajaí, serra catarinense, Grande Florianópolis, Blumenau, Joinville até a região metropolitana de Curitiba.

Nesses locais, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), são previstos chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo. Devido ao temporal, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos.

MANHÃS CONTINUAM FRIAS NO SUL

Em relação ao frio, Porto Alegre continuará com temperaturas baixas durante as madrugadas, com mínimas na faixa dos 11°C e máximas de 19°C à tarde. Apenas na quarta-feira, antes da chegada da nova frente fria, é que o clima esquentará um pouco, ficando com a mínima de 16°C e máxima de 29°C. Mas logo chegará a chuva, o que fará com que o tempo volte a esfriar nos dias seguintes.

O mesmo padrão será observado em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e Paraná, no entanto, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, com mínimas na casa dos 16°C e máximas que podem atingir os 26°C na quarta e na quinta em Florianópolis.

Em Curitiba, segunda e terça terão mínimas de 14°C e máximas de 22°C e 24°C, respectivamente. Já na quarta as temperaturas variam entre 16°C e 27°C. E na quinta, variam entre 15°C e 25°C. A partir de sexta (24), porém, vai esfriar também nas duas capitais.

* CLAUDINEI QUEIROZ (SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)