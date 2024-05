Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de São Paulo

Amazônia tem onda de saques a embarcações por ‘piratas de rio’

Estado de Minas

Deputados estaduais de Minas destinam maior parte de verbas a ONGs

Tribuna do Norte (RN)

Pequenos negícios do turismo no RN crescem 71,7% em cinco anos

Folha de S. Paulo

Mudanças climáticas forçam empresas a contratar previsão

Meia Hora (RJ)

A maior dor do mundo

Correio Braziliense

Voluntários do DF relatam ação humanitária no Sul

O Globo

Uma cidade do Rock repaginada vai receber 100 mil pessoas/dia

A Tarde (BA)

Escolas baianas investem em educação ambiental proativa

Diário do Nordeste (CE)

As apostas do Nordeste para a reindustrialização

Jornal do Commercio (PE)

Pernambuco volta a investir em barragens para evitar tragédias

O Dia (RJ)

Confira se ainda vale a pena investir na caderneta de poupança

Correio do Povo (RS)

Reconstruir desde agora

O Povo (CE)

Como tragédias climáticas afetam a saúde mental