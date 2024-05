Leitura rápida: saiba as notícias em destaque pelo Brasil neste domingo

Empresas contratam consultorias meteorológicas, governo discute fundo para reconstrução do RS, Uber completa dez anos no Brasil e outras notícias para começar este domingo (19).

COTIDIANO

Mudanças climáticas forçam empresas a contratar previsão. Varejo, delivery e construtoras são alguns dos setores que buscam consultorias para guiar negócios e reduzir riscos.

POLÍTICA

Crise do clima pressiona políticos, mas obter voto com ação preventiva ainda é desafio. Eleições de 2024 serão teste para saber se importância dada ao tema para a população mudou após tragédia no RS.

ECONOMIA

Ala do governo discute novo fundo para subsidiar crédito à reconstrução do RS. Ideia é adotar modelo semelhante ao do Fundo Clima, que concede empréstimos com juro de 1% a 8% ao ano.

COTIDIANO

Submersa há 15 dias, cidade mais afetada do RS reabre casas pouco a pouco. Quase 80% da população de Eldorado do Sul foi atingida pelas enchentes.

ECONOMIA

Starlink, de Musk, é única a atender exigências em disputa por internet para o Exército na Amazônia. Edital define série de parâmetros que eliminam a concorrência e direcionam a contratação.

COTIDIANO

Uber, sinônimo da nova era do trabalho, completa 10 anos no Brasil. Aplicativo, que diz ter um milhão de motoristas no país, ganhou mercado dominado pelos táxis após começar na clandestinidade.

MUNDO

Mãe tenta resgatar bebê brasileira levada à selva de Darién pelo pai biológico. Menina de 1 ano e 7 meses foi retirada de SP em dezembro; genitor sumiu na floresta, e ela está em orfanato no Panamá.

POLÍTICA

Nova ombudsman defende valorizar contribuição do leitor. Alexandra Moraes, que será a 15ª profissional a assumir o cargo, sendo a 7ª mulher, substitui José Henrique Mariante a partir de 3 de junho.

ILUSTRADA

Virada Cultural tem show eletrizante de Léo Santana, atrasos e cancelamento. Cantor abriu a programação do principal palco do evento, que tem 12 arenas espalhadas por todas as regiões de São Paulo.

*folhapress