Veja o que repercute pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

O que governo espera da nova chefe da Petrobras, incômodo de Leite com nomeação de Lula para o RS, gastos de Toffoli com segurança no exterior e outras notícias para começar este sábado (18).

PETROBRAS

Governo quer que Magda crie polo gás-químico em MG, recompre refinarias e dê serviço a estaleiros. Indicada por Lula para substituir Prates na Petrobras terá missão de acelerar obras e entregas.

GOVERNO LULA

Leite vê tentativa de criar governo paralelo no RS, e clima com gestão Lula fica azedo. Nomeação de Pimenta para secretaria extraordinária causa reação de tucanos com críticas ao presidente.

AEROPORTOS

Aeroportos do Sul têm demanda maior, mas descartam sobrecarga com Salgado Filho parado. Interrupção de voos na capital gaúcha força busca por terminais alternativos para viagens no Sul.

CENSO 2022

Brasil ainda tem 11,4 milhões que não sabem ler e escrever. População alfabetizada sobe a 93% no Censo 2022; desigualdade racial e regional permanece, diz IBGE.

STF

Toffoli gasta R$ 100 mil do STF com diárias de um segurança em Londres e Madri. OUTRO LADO: Supremo diz que contratar segurança no exterior é mais caro; quantia corresponde ao pagamento de 25 diárias.

Moraes suspende norma do CFM que restringe aborto legal acima de 22 semanas. Em sua decisão, ele diz que os efeitos da resolução estão suspensos até o julgamento final da controvérsia.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Há uma guerra trágica em Gaza, mas não genocídio, diz Israel à Corte de Haia. Tel Aviv diz que nenhuma força vai impedir direito de autodefesa em resposta a acusações feitas pela África do Sul.

GUERRA DA UCRÂNIA

Pressionada, Ucrânia ataca porto russo e alvos na Crimeia. Uma das maiores ações com drones da guerra atingiu rede elétrica e terminal de exportação.

