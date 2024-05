Governo garante que não vai faltar arroz para a população

As fake news sobre falta de arroz, supostamente por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal, tem feito consumidores correrem aos supermercados para comprar grande quantidade.

Só que governo e produtores garantiram que não há necessidade de fazer estoque, pois mais de 80% da safra gaúcha já tinha sido colhida quando os temporais começaram.

Diante dessa corrida, muitos mercados estão limitando a quantidade de arroz por consumidor, que vem denunciando aumentos nos preços do produto sem justificativa.