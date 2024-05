Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

NO VALE DO MAMANGUAPE

João Azevêdo inaugura Ponte do Abacaxi e realiza plenária do ODE

O Globo (RJ)

Prejuízo com chuvas se espalha do turismo a montadoras

O Dia (RJ)

Dor triplicada

Folha de S.Paulo

Enchentes mostram apagão de dados no RS

O Estado de S. Paulo

Uma em cada três cidades do país tem risco de desastre climático

Valor Econômico (SP)

Fundos de private equity têm pior começo de ano desde 2020

Correio Braziliense

“Temos de nos preparar para um agravamento no Sul”

Estado de Minas

Novo leilão da BR-381 marcado para agosto

Zero Hora (RS)

Prefeitos projetam perda de receita e pedem dois repasses federais extras

Diário de Pernambuco

Segurança do estado terá reforço de 2 mil câmeras

Jornal do Commercio (PE)

Maior parte do dinheiro anunciado por Lula para vítimas das chuvas é só antecipação

A Tarde (BA)

Congresso enriquece o debate ambiental

Diário do Nordeste (CE)

PMs envolvidos com extorsão e tráfico de drogas