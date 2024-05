Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

PARAÍBA SOLIDÁRIA

Número de doadores de órgãos aumenta 90% de janeiro a abril

O Globo (RJ)

Incerteza após troca no comando derruba ações da Petrobras

O Dia (RJ)

Brasileirão é suspenso por duas rodadas

Folha de S.Paulo

Após saída de Prates, valor de mercado da Petrobras cai R$ 35 bi

O Estado de S. Paulo

Petrobras perde R$ 34 bi em valor após troca no comando

Valor Econômico (SP)

DEBATE

Decisões nos EUA afetam os rumos para a economia brasileira

Correio Braziliense

TRAGÉDIA NO SUL

Lula amplia ajuda federal. Pimenta evita polarização

Estado de Minas

CIDADE ADMINISTRATIVA

Efeitos do home office forçado

Zero Hora (RS)

Lula anuncia bônus de R$ 5,1 mil e compra de moradias para atingidos

Diário de Pernambuco

Auxílio Reconstrução e compra de habitações para o RS

Jornal do Commercio (PE)

Congresso aprova suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos

A Tarde (BA)

Mortes violentas caem 8,7% na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Ceará terá R$ 251,6 milhões para projetos no Semiárido