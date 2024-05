Novo alerta no RS: nível do rio Guaíba pode voltar a superar cinco metros

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou, neste domingo (12), que o nível da água do lago Guaíba pode voltar a ultrapassar cinco metros. As fortes chuvas que voltaram a atingir o estado e a vazão de outros rios podem levar a um novo repique.

O nível da água seguia em queda desde quinta-feira (9), mas voltou a subir neste sábado (11). Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e pela ANA (Agência Nacional de Águas), às 9h deste domingo, o nível estava em 4,65 metros.

O número é considerado alto, uma vez que quando o lago atinge 2,5 metros é emitido um alerta e quando chega a três metros é registrada inundação. Porto Alegre vive a pior enchente de sua história. O nível máximo já atingido pelo lago Guaiba foi registrado nos últimos dias, quando alcançou 5,30 metros.

“O Guaíba voltou a apresentar elevação dos níveis, com expectativa de se elevar para valores acima dos 5 metros, conforme a chegada da vazão pelos rios contribuintes e a atuação dos ventos”, diz alerta emitido pela Defesa Civil.

Nas últimas 24 horas, foram registrados volumes significativos de precipitação na região central do estado, na região metropolitana de Porto Alegre e Serra, com valores chegando aos 120 mm pontualmente nos Vales.

“Em função dessa chuva volumosa, praticamente todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação, com elevações rápidas em cotas de inundação nas bacias dos rios Caí e Taquari, e posteriormente no Jacuí, sendo que as cidades no delta das respectivas bacias ainda estão em cotas de alerta ou inundação”, informa a nota da Defesa Civil.

“Nos rios Gravataí e Sinos continua o represamento das águas na confluência dos rios no delta do Jacuí com o Guaíba, com a manutenção dos níveis ainda elevados e retorno da elevação. No baixo rio Uruguai já se observa uma estabilidade e declínio a partir de São Borja.”

O governador Eduardo Leite (PSDB) fez um alerta nas redes sociais para o risco de novas inundações no estado com a elevação dos rios.

As novas chuvas deste fim de semana causaram temores de novos desastres.

“Muita gente vê a chuva e está traumatizada. A gente nota o susto das pessoas. A gente sabe que quando chove acaba aumentando mais a água ainda”, disse à AFP Enio Posti, bombeiro de Porto Alegre, capital do estado, em grande parte ainda inundada.

*folhapress