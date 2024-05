Leitura rápida: o que é destaque no Brasil neste domingo

Chuva no RS causa retirada recorde de moradores no Brasil, ameaça de Porto Alegre sofrer tragédia foi detectada em 2023, divisão no Copom coloca em risco transição suave no BC e outras notícias do dia na Folha para começar este domingo (12) do Dia das Mães.

CHUVAS NO SUL

Tragédia do RS gera maior evacuação de casas no Brasil em 3 décadas. Soma de desalojados e desabrigados no estado é de 618 mil atualmente.

CHUVAS NO SUL

Risco de tragédia por chuvas em Porto Alegre foi detectado em 2023. Centro de monitoramento do governo federal emitiu primeiro alerta uma semana antes de mortes no RS.

LUCIANO HANG

‘Não devemos polarizar catástrofe do RS’, diz Luciano Hang, dono da Havan. Empresário estima perdas de R$ 30 milhões para a rede; duas lojas foram atingidas e há outras sob risco.

POLÍTICA

Lula e Leite adotam trégua na tragédia, mas aliados trocam críticas nos bastidores. Integrantes do Planalto reclamam de falta de menção ao presidente nas manifestações do governador; aliados do gaúcho dizem haver postura centralizadora da gestão federal.

MERCADO

Sem água encanada, moradores de cidade colada a Belém recorrem a poços, bicas e lata na cabeça. Ananindeua (PA) tem 2º pior índice de abastecimento entre grandes cidades; Cosanpa diz que investimentos serão feitos.

MUNDO

Modi vende radicalismo religioso e progresso na eleição da Índia. Premiê pressiona minoria muçulmana em país tomado por obras de infraestrutura.

TODAS

Cresce o número de mulheres que deram à luz de 35 a 44 anos em SP. Levantamento da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados mostra que caiu a média de filhos.

MERCADO

Divisão no Copom ameaça transição suave e consolida favoritismo de Galípolo. Risco de escalada na disputa interna do Copom leva a temor de maior ingerência política.

FOLHAJUS

Suprema Corte dos EUA cria código de conduta após revelações de reportagens. ‘Friends of the Court’ mostra como magistrados receberam, e não divulgaram, presentes e viagens de bilionários.

TELEVISÃO

Governo reclassifica programa de Virginia Fonseca no SBT por causa de ‘conteúdo sexual’. Atração exibida nas noites de sábado passou a não ser recomendada para menores de 14 anos.

CIÊNCIA

Primeira tempestade solar extrema em 20 anos causa auroras boreais espetaculares. Fenômeno pôde ser visto em diferentes países; erupções solares também podem afetar sistemas de navegação e afetar rádios.

AMÁLIA BARROS

Morre Amália Barros, deputada e vice-presidente do PL Mulher, aos 39 anos. A congressista estava internada desde o dia 1º de maio e passou por três procedimentos médicos após retirar nódulo no pâncreas. A morte, que ocorreu na madrugada deste domingo (12), foi confirmada pelas redes sociais da parlamentar. Políticos lamentaram a perda.

CELEBRIDADES

Juliana Didone faz vídeo tomando banho em tentativa de homenagear RS, mas apaga: ‘Que mico’. Público encarou conteúdo que mostra desperdício de água como falta de bom senso

* Folhapress