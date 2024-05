Giro de notícias: saiba o que é destaque pelo Brasil neste sábado

Inundação atingiu 300 mil imóveis durante enchente no Rio Grande do Sul, ONU aprova pedido para reavaliar Palestina como membro pleno e outras notícias do dia para começar este sábado (11).

CHUVAS NO SUL

Inundação atingiu 300 mil imóveis e 800 instalações de saúde no RS, indicam dados do IBGE. Cerca de 635 mil pessoas moravam nas áreas alagadas, segundo estimativa baseada no Censo 2022.

CHUVAS NO SUL

Tráfego de barcos, barqueiros encharcados e paciência para convencer resistentes marcam saga de resgate. Voluntários como o advogado Jader Appelt estão há uma semana salvando pessoas e animais ilhados em Porto Alegre.

CHUVAS NO SUL

Com aeroporto de Porto Alegre alagado, empresas criam novos voos para o sul. Companhias anunciam cerca de 400 operações extras até o fim do mês para Paraná, Santa Catarina e interior do Rio Grande do Sul.

DENGUE

Brasil ultrapassa 2.400 mortes por dengue e mais de 4,5 milhões de casos prováveis. Desde 2000, estes são os números mais elevados da doença notificados pela Saúde.

PALESTINA

Assembleia-Geral aprova pedido para reavaliar Palestina como membro pleno da ONU. Resolução permite a palestinos apresentar propostas em plenário; adesão integral é improvável, pois exige aval do Conselho de Segurança.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski demite chefe da guarda presidencial após suposto plano para matá-lo. Segundo Kiev, mortes do presidente e de outros altos funcionários visariam dar trunfo para Putin antes de sua nova posse.

AMBIENTE

Petrobras diz que Brasil já descobriu ‘filé-mignon’ do Sudeste e precisa de margem equatorial. Diretor de estatal defende que exploração de petróleo no Amapá será feita com ‘mínimo impacto’.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Expulsão é o começo da reeducação contra racismo, diz advogada de Samara Felippo. Atriz defende expulsão de alunas que ofenderam sua filha; colégio Vera Cruz, que suspendeu adolescentes, diz que ‘prioriza reabilitação e aprendizado’.

ARTHUR LIRA

Lira é vaiado em evento com Lula em Alagoas e reage: ‘Falta de respeito’. Presidente da República fica em pé ao lado do presidente da Câmara para conter vaias.

COTIDIANO

Mulheres que moram no McDonald’s do Leblon foram acusadas de fraudes para fugir de dívidas. Ministério Público arquivou ação porque elas não foram encontradas para receber intimações.

GAL COSTA

Ex-produtor de Gal Costa chama viúva de ladra e diz que cantora tinha, sim, joias. OUTRO LADO: Defesa de Wilma Petrillo diz que quem acusa gravemente deve provar, sob pena de responder na Justiça.

AGRONEGÓCIO

Leilões de gado de elite batem recorde e faturam R$ 184 mi em Uberaba. Números da Expozebu foram elevados por animais como Donna Fiv Ciav, que teve um terço de seus direitos vendido por R$ 5,16 mi.

DATAFOLHA

Espaço de show de Madonna no Rio comporta no máximo 875 mil pessoas, segundo estimativa do Datafolha. OUTRO LADO: Prefeitura, que disse ter reunido público de 1,6 milhão, não respondeu aos questionamentos da reportagem.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)