Saiba o que rola de novidades pelo Brasil nesta sexta-feira

Dificuldades para distribuição das doações no RS, pacote prevê impacto de até R$ 51 bi na economia gaúcha, governo fecha acordo de reoneração gradual em 2025 e outras notícias para começar esta sexta-feira (10).

FORÇAS ARMADAS

Aeronáutica vê dificuldade logística no RS e só entrega 80 de 1.500 toneladas de doações. Altura da água em Porto Alegre e falta de espaço na base aérea de Canoas são principais entraves para a distribuição, dizem militares.

Governo anuncia medidas com impacto de até R$ 51 bi para socorrer estado.

CHUVAS NO SUL

Veja como seria a extensão da tragédia de Porto Alegre em São Paulo e outras cidades. Mapas mostram sobreposição da enchente na região metropolitana da capital gaúcha em outras cidades brasileiras.

Após jacarés, peixes são vistos nadando nas ruas alagadas de Porto Alegre.

Nível do lago Guaíba caiu e ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez na semana.

Enchentes forçam reconstrução de cidades gaúchas em outros lugares.

Grupos expõem mais Lula que Leite e usam vídeos de Pablo Marçal e homofobia ao tratar de tragédia no Sul.

Reação do governo federal contra desinformação intensificou polarização no WhatsApp e Telegram.

COTIDIANO

Maranhão tem 30 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Mais de 3.000 famílias estão desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil.

MERCADO

Haddad anuncia acordo de reoneração gradual da folha a partir de 2025. Empresas de 17 setores seguem desoneradas em 2024; pacto foi firmado com STF e anunciado ao lado de Pacheco.

CONGRESSO NACIONAL

Governo ganha tempo e consegue adiar série de vetos, de saidinha a cronograma de emendas. Esses dois temas eram prioridades do governo na sessão do Congresso desta quinta.

MERCADO

STF valida restrição de políticos em estatais, mas mantém nomeados por Lula. Por 8 votos a 3, corte reconhece dispositivos da Lei das Estatais que restringem indicação de políticos para cargos.

CLIMA

Inundações deixam mais de 1.300 pessoas desabrigadas no Uruguai. Enchente é provocada por tempestades na fronteira com o Brasil.

MERCADO

Anvisa determina recolhimento de lotes do detergente Ypê. Notificação foi feita pela fabricante do produto; empresa diz que análises mostraram alteração no odor, sem risco à saúde ou segurança.

VIOLÊNCIA

Câmera corporal registra PM de SP atirando contra suspeito, que morre. OUTRO LADO: governo Tarcísio diz que caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e pela Polícia Militar.

RIO

Idosa morre na mesma agência no Rio onde mulher tentou sacar empréstimo do ‘tio Paulo’. Mulher sofreu mal súbito dentro do banco em Bangu; Itaú diz que ‘protocolos de emergência foram imediatamente acionados’.

MCDONALD’S

Mulheres que moram no McDonald’s do Leblon foram acusadas de fraudes para fugir de dívidas. Ministério Público arquivou ação porque elas não foram encontradas para receber intimações.

*Folhapress