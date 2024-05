Presidente da Câmara é vaiado em evento com Lula no seu estado natal

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado durante discurso na manhã desta sexta-feira (10) em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Maceió, capital alagoana.

Lula está em Alagoas para a entrega de 914 apartamentos do Conjunto Residencial Parque da Lagoa, em Maceió. As moradias foram construídas no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

Arthur Lira discursou após o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PL). O presidente da Câmara recebeu vaias assim que foi ao púlpito para proferir a fala.

“No dia de ontem, um dia muito difícil, o meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido que um morador que seja atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito”, disse Arthur Lira, mencionando o pai, o ex-senador Benedito de Lira (PP-AL), atual prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas.

Diante da reação do público, o presidente Lula deixou o local onde estava sentado e ficou em pé ao lado de Arthur Lira. Esse gesto costuma ser repetido pelo petista quando autoridades são vaiadas pelo público em eventos do governo federal.

Aliado do governo Bolsonaro, Arthur Lira fez menção ao governo do ex-presidente quando elencou os governos que tocaram a obra do Minha Casa, Minha Vida em Maceió

“Ontem, foi um dia de muita dificuldade, porque o senador Biu [apelido de Benedito de Lira], que lutou junto comigo desde 2015 para que governo após governo e ministro após ministro, presidente após presidente, começou esse projeto da Lagoa, foi protocolado ainda no governo Dilma, selecionado no governo Temer, quase se perde e foi aprovado no governo Bolsonaro e hoje continua firme no governo Lula”, afirmou Lira.

“O Minha Casa, Minha Vida é um projeto transversal porque o senhor, como eu e meu pai, que está no quarto de hospital porque ontem sofreu acidente e operou o fêmur, queria muito estar aqui. Em homenagem a ele, que entregou 9 em cada 10 casas em Alagoas. Ninguém entregou mais casas em AL do que o senador Benedito e o deputado Arthur Lira.”

“Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu estado, continuar aprovando matérias no Congresso Nacional, dar suporte para tudo que aconteça nas políticas públicas. E a Câmara dos Deputados faz o seu papel”, frisou o presidente da Câmara. “O presidente Lula tem uma coisa parecida com o que eu faço e o meu pai faz: ele cuida das pessoas mais humildes.”

*JOSÉ MATHEUS SANTOS E JOSUÉ SEIXAS/folhapress