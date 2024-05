Veja os fatos de maior repercussão nesta quarta-feira pelo Brasil

Chuvas afetam 401 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, governo dispensa ajuda do Uruguai, Brasil fecha acordo por tarifa de Itaipu e outras notícias para começar esta quarta-feira (8).

CHUVAS NO SUL

Com 80% do estado afetado pelas chuvas, RS tem fuga em massa de Porto Alegre em busca de água. Capital sofre com desabastecimento e população se desloca em direção ao litoral.

CHUVAS NO SUL

Governo Lula rejeita oferta do Uruguai de lanchas, avião e drones para ajudar o RS. País vizinho já auxilia com helicóptero de resgate; autoridades justificam que demais equipamentos não seriam necessários e Defesa alega restrição para pouso em Porto Alegre.

CHUVA

Rastro de destruição e problemas na saúde do RS já são comparados aos do furacão Katrina. Fenômeno em 2005 deixou mais de mil mortos e destruiu Nova Orleans, nos EUA; semelhanças incluem falta de prevenção de desastres e ausência de coordenação centralizada.

ESTADOS UNIDOS

Audiência sobre Brasil nos EUA tem ataques a Lula e Moraes e comparação entre Bolsonaro e Trump. Democratas buscaram rebater argumentos de censura e perseguição sustentados por bolsonaristas.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro cancela todas as agendas de maio após ser internado em São Paulo.

Ex-presidente participaria de compromissos em vários estados para lançamento de pré-candidaturas.

AMÉRICA LATINA

Brasil e Paraguai chegam a acordo por tarifa de Itaipu. Governo Lula estava havia meses em negociação com país vizinho e espera diminuição na conta de luz.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão do Senado aprova projeto que retoma seguro DPVAT e libera R$ 15 bilhões. Líder do governo afirma que, segundo estimativas da Fazenda, valor deve girar entre R$ 50 e R$ 60 por ano por motorista.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel toma passagem de Rafah e avança sobre cidade lotada de deslocados. Dirigente da facção terrorista afirma que eventual operação no sul de Gaza não será piquenique para Exército de Tel Aviv.

ESTADOS UNIDOS

Stormy Daniels diz que desmaiou antes de sexo com Trump e acordou nua. Atriz pornô pivô do processo é chamada para depor; defesa do ex-presidente tenta, mas juiz rejeita pedido de anulação.

*Folhapress