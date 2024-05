Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Previsão do tempo do RS para os próximos dias, coleta de doações nos Correios, proposta alternativa de reoneração híbrida da folha e outras notícias para começar esta terça-feira (7).

CHUVAS

RS deve ter novas tempestades esta semana, e situação de Porto Alegre pode piorar. Nesta terça (7), chuvas ocorrerão na região sul do estado, próximo ao litoral, o que deve aumentar o volume da lagoa dos Patos.

GOVERNO LULA

Setores avaliam proposta alternativa de reoneração híbrida da folha. Modelo prevê uma diminuição gradual da cobrança da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta a partir de 2025.

BANCO CENTRAL

Dívida pública bruta do Brasil sobe a 75,7% do PIB em março, mostra BC. Dado representa aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior.

FORÇAS ARMADAS

Almirante ligado a Bolsonaro deixa Marinha escanteado e sem função de oficial-general. Flávio Rocha era o último almirante na Força vinculado a ex-presidente.

LAVA JATO

Relatório da PF usado contra Gabriela Hardt põe em xeque todas as delações da Lava Jato. Investigação feita por delegado a pedido do corregedor nacional aponta irregularidades em modelo de acordos de delação e leniência.

VIOLÊNCIA

Sexo, armas e meditação: ex-integrantes acusam comunidade do Osho no RS de abusos e agressões. Grupo que vende cadernos em bares e recebeu apelido de ‘seita da suruba’ é acusado de violência física e psicológica; OUTRO LADO: líder nega agressões.

COTIDIANO

Alexandre Nardoni deixa a prisão após quase 16 anos. Sentenciado a 30 anos pela morte da filha, ele foi solto na tarde desta segunda (6); Justiça concedeu regime aberto.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio empossa Valéria Bolsonaro e exalta mulheres em primeiro escalão 75% masculino. Governo de SP agora tem 7 mulheres e 21 homens à frente de postos de comando; secretária desconversa sobre verba de pasta.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel nega ter feito acordo com Hamas, e cessar-fogo afunda mais uma vez. Facção havia dito que aceitava proposta para trégua no conflito feita com mediação de Qatar e Egito.

*Folhapress