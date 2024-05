Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

O Globo (RJ)

Porto Alegre sofre com falta de água, luz e suprimentos

O Dia (RJ)

COM O CORAÇÃO PARTIDO

“Você me defendeu da ruindade, mas me deixou um vazio”

Folha de S.Paulo

Cheias avançam, e segurança e transportes colapsam no RS

O Estado de S. Paulo

Plano nacional antidesastre, previsto há 12 anos, será concluído apenas em junho

Valor Econômico (SP)

Enchente isola RS e deixa rastro de morte e prejuízo

Correio Braziliense

Socorro ao Sul chega a R$ 1 bilhão em ação unida dos Três Poderes

Estado de Minas

O que Minas está fazendo para ajudar os gaúchos

Zero Hora (RS)

A capital sitiada

Diário de Pernambuco

Pernambuco envia ajuda para população do Rio Grande do Sul

Jornal do Commercio (PE)

Câmara reconhece situação de calamidade no Rio Grande do Sul

A Tarde (BA)

Bahia se mobiliza para ajuda a gaúchos

Diário do Nordeste (CE)

Tragédia no Rio Grande do Sul: 85 mortos e 134 desaparecidos