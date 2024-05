Giro de notícias pelo Brasil; leitura rápida para você ficar atualizado

Madonna faz show em Copacabana para 1,6 milhão de pessoas, RS contabiliza prejuízos das chuvas e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (5).

MADONNA RIO

Madonna faz megashow na praia de Copacabana; veja como foi o espetáculo. Artista se apresentou para 1,6 milhão de pessoas no Rio, com participações de Anitta e Pabllo Vittar.

PORTO ALEGRE

RS tem 860 mil imóveis sem água e 350 mil sem energia após temporais. Com 55 mortes, estado contabiliza 350 mil imóveis sem energia e 128 bloqueios em rodovias.

COTIDIANO

Prefeitos da Grande Porto Alegre pedem que famílias deixem áreas de risco. Cidades como Canoas e São Leopoldo vivem um cenário de caos, com áreas alagadas e famílias isoladas que aguardam por resgate.

STF

STF tem presença física de todos os ministros em 6 de 22 sessões e omissões para participação remota. Toffoli lidera em videoconferências em 2024; corte diz que atuação online ocorre ‘sem prejuízo aos julgamentos’.

POLÍTICA

Bolsonaro tem alta em hospital de Manaus após atendimento por erisipela. Ex-presidente seguiu para evento do PL Mulher no período da tarde.

INTERNET

Big techs se dividem após regra eleitoral do TSE e deixam brechas para falta de transparência. Parte das empresas deixou de permitir anúncio político; lacunas para fiscalização é desafio geral.

ARGENTINA

Ministro espanhol insinua que Milei seja usuário de drogas e causa rixa com governo argentino. Em resposta, gabinete da Presidência diz que gestão do premiê espanhol, Pedro Sánchez, traz ‘pobreza e morte’; Madri rejeita nota.

FAIXA DE GAZA

Hamas exige fim da guerra em Gaza para aceitar acordo com Israel. Representantes do grupo terrorista e do governo israelense retomaram negociações por um cessar-fogo no Cairo.

CÂMARA DOS VEREADORES

Futuro de Milton Leite, soberano da Câmara Municipal de SP, intriga política paulista. Com controle sobre verbas e cargos há anos e testemunha em investigação sobre PCC nos transportes, vereador diz que não disputará reeleição.

VIOLÊNCIA

PM está ferida por uma política de segurança que não dá resultados, diz ouvidor da polícia de SP. Em entrevista, Cláudio Silva critica gestão Tarcísio e afirma que agentes que aderirem a uma política de morte vão ser responsabilizados no futuro.

VOCÊ VIU?

Gaúcha que ‘mora’ em McDonald’s no Leblon detalha rotina de moradia e higiene. Mãe e filha passavam dias na lanchonete em busca de apartamento no bairro.

ASTRONOMIA

Como ver Eta Aquáridas, chuva de meteoros de fragmentos do cometa Halley. Fenômeno, visível no Brasil, tem observação beneficiada por Lua minguante.

AGROFOLHA

Avanço da genética cria supervacas precoces e com mais carne. Animais fruto de melhoramento estão expostos na Expozebu, no Triângulo Mineiro; país tem vaca mais cara do mundo.

*folhapress