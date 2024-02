Ministro da Fazenda é diagnosticado com Covid

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi diagnosticado com Covid-19 depois de se sentir indisposto na noite de domingo (25) e vai presidir as reuniões do G20 de forma remota. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, o titular da equipe econômica passa bem.

Em nota, a pasta diz que a participação presencial de Haddad nos compromissos do G20 ao longo da semana poderá ficar comprometida e que o ministro continuará passando por novos testes de Covid.

“Em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial na Bienal do Ibirapuera, nos dias 28 e 29, o que será informado oportunamente”, diz.

O Brasil contará com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

A Fazenda reiterou que “a programação oficial do G20 está preservada e que o ministro estará representado em todos os eventos.”

A primeira reunião com ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20 –grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, além da União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana– será realizada em São Paulo, nas próximas quarta e quinta-feira.

*NATHALIA GARCIA/Folhapress