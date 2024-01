Justiça Eleitoral do Paraná pune crime eleitoral usando ´deep fake´

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que a empresa Meta, dona do WhatsApp, retirasse do ar um áudio denunciado pelo pré-candidato do PP à prefeitura de Maringá, Silvio Barros, que foi alvo de informações inverídicas.

Conforme o jornal O Globo, no arquivo digital, uma voz com o tom e timbres característicos do político líder nas pesquisas locais anuncia sua desistência da candidatura e declara apoio a um oponente.

Trata-se de um dos primeiros exemplos relevantes de ´deep fake´ (uso de inteligência artificial para buscar deturpar imagens e/ou sons) no processo eleitoral deste ano.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/hipertrofia-orcamentaria-no-brasil/