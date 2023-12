Diante do pedido de duas pessoas para serem abençoadas, mesmo que sua condição de casal seja ´irregular´, será possível para o ministro ordenado consentir.

Mas sem que esse gesto de proximidade pastoral contenha elementos minimamente semelhantes a um rito matrimonial.

Eis o que orienta uma declaração divulgada pelo Vaticano acerca do significado pastoral das bênçãos, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa.

Trata-se de um documento que aprofunda o tema das bênçãos, distinguindo entre as bênçãos rituais e litúrgicas e as bênçãos espontâneas, que se assemelham mais a gestos de devoção popular: é precisamente nessa segunda categoria que agora contemplamos a possibilidade de acolher também aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoados.