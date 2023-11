Jair Bolsonaro: “O povo não foi respeitado”

Jair Bolsonaro adubou novamente, no final de semana, as ilações acerca do processo eleitoral brasileiro, como também realimentou os ataques ao Supremo Tribunal Federal.

Leia alguns de suas cutucadas.

“Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo. A grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispenso palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado.

“Os fatos dessa semana, ocorridos entre dois poderes em Brasília, bem demonstram o quão podre é este sistema”.

