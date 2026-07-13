Últimas Notícias

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Nadador infantil de João Pessoa vence três provas na Copa Brasil de Águas Abertas
Postado em 13 de julho de 2026
Em Brasil
Sinfonia da Energia: fotografia feita há 17 anos inspira campanha vencedora do Leão de Ouro
Postado em 13 de julho de 2026
Em Política
Presidente do PL/PB anuncia pré-candidatura e diz que combate ao crime e à corrupção será prioridade
Postado em 13 de julho de 2026
Em Política
Secretária municipal revela articulação para retornar à Câmara de Campina Grande
Postado em 13 de julho de 2026
Em Concurso e Emprego
Último dia de inscrições para concurso da Prefeitura de Campina Grande; 935 vagas
Postado em 13 de julho de 2026
Em Esportes
Série D: conheça o próximo adversário do Treze nas oitavas de final
Postado em 13 de julho de 2026
Em Policial
Casal de Campina Grande morre atropelado após colidir moto com traseira de carro
Postado em 13 de julho de 2026
Em Policial
Suspeitos são presos após confronto com a PM na Paraíba; dois ficam feridos
Postado em 13 de julho de 2026
Em Política
Pré-candidato ao governo amplia base no Sertão e se compromete com retomada de pavimentação da PB-317
Postado em 13 de julho de 2026
Em Política
Supremo cobra informações à presidência da Câmara sobre emendas
Postado em 13 de julho de 2026