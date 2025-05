Podcast: aprenda a preparar um bolo de milho cremoso

No quadro ‘Na Cozinha’ do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz ensinou como preparar um delicioso bolo de milho cremoso, perfeito para o clima junino. A receita é prática e feita toda no liquidificador.

Os ingredientes necessários são: uma lata de milho verde, a mesma medida de leite, dois terços da lata de açúcar, uma colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente, dois ovos, um quarto de lata de fubá ou flocos de milho, e uma colher de sopa de fermento em pó. Para untar a assadeira, é preciso manteiga e um pouco de fubá.

Com o forno pré-aquecido a 180ºC, basta bater no liquidificador o milho, o leite, o açúcar e a manteiga até a mistura ficar bem homogênea. Depois, adicionar os ovos e bater novamente, apenas para incorporar. Por fim, juntar o fubá e o fermento e misturar.

A massa fica bem líquida, o que é normal para essa receita. Em seguida, despejar na assadeira untada e levar ao forno por cerca de 45 minutos, até dourar por cima.

