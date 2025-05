Lajedo de Pai Mateus e Pico do Jabre são reconhecidos como tesouros naturais da Caatinga

Duas das mais impressionantes paisagens naturais da Paraíba ganharam reconhecimento nacional ao serem destacadas pelo Ministério do Turismo como verdadeiras joias da Caatinga: o Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, e o Pico do Jabre, em Matureia. Com belezas singulares, importância geológica e grande potencial para o turismo de natureza e de aventura, os dois atrativos representam a força e a diversidade do sertão paraibano.

O reconhecimento faz parte da estratégia do governo federal de valorizar o turismo de natureza no país e incentivar a descoberta de destinos que ultrapassam a imagem estereotipada do semiárido. O Ministério do Turismo convida os brasileiros a explorarem a riqueza vibrante da Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro onde o mandacaru floresce ao lado do canto do galo-de-campina e da delicadeza da flor da macambira.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), ressaltou a importância do reconhecimento nacional para o fortalecimento do setor. Segundo ele, os turismos de natureza e de aventura estão entre as principais apostas da Paraíba, e a projeção do Lajedo de Pai Mateus e do Pico do Jabre em âmbito nacional representa um passo importante para consolidar essa vocação e atrair cada vez mais visitantes ao estado.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, também celebrou o reconhecimento, ressaltando que a Paraíba, cheia de belezas naturais e culturais, merece esse lugar de destaque no cenário turístico brasileiro.

Lajedo de Pai Mateus – No município de Cabaceiras, o Lajedo de Pai Mateus se destaca por sua formação geológica única. Sobre uma imensa laje de granito repousam dezenas de pedras arredondadas, dispostas de maneira que impressiona visitantes e estudiosos. O local também é cercado por lendas e guarda inscrições rupestres milenares, sendo ideal para quem busca experiências místicas, culturais e contato com a natureza. O pôr do sol no lajedo é considerado um dos mais belos do Brasil.

Pico do Jabre – Em Matureia, o Pico do Jabre é o ponto mais alto da Paraíba, com 1.208 metros de altitude. Situado em uma área de proteção ambiental, o pico é um verdadeiro refúgio de biodiversidade. O local oferece trilhas ecológicas, mirantes naturais e paisagens que encantam visitantes de todas as idades. É uma ótima opção para quem gosta de observação de aves, caminhadas e turismo de aventura.

Para facilitar o acesso a destinos como esses, o Ministério do Turismo desenvolve o programa Conheça o Brasil: Voando. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) e outros órgãos do governo federal, tem como objetivo ampliar a conectividade aérea, promover o desenvolvimento regional e gerar emprego e renda nas comunidades locais.