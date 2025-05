*Vídeo ParaibaOnline

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Ronaldo Neto, anunciou a implantação do Espaço 4.0, um projeto inovador voltado à capacitação de jovens entre 15 e 29 anos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, e será instalada no antigo orquidário do Parque da Criança.

Os primeiros cursos oferecidos serão: manutenção de computadores, manutenção de celulares e iniciação à prototipagem e impressão 3D.

“Essa é uma oportunidade para a juventude desenvolver habilidades, se profissionalizar, gerar renda e conquistar autonomia. Já estamos com inscrições abertas, e todas as informações estão disponíveis no Instagram da @sejelcg”, afirmou o secretário.

As vagas são limitadas e os cursos serão totalmente gratuitos, incluindo o material didático. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde — com possibilidade de turmas à noite, conforme a demanda.

Assista ao vídeo acima e saiba como garantir sua vaga!