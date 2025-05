Projeto Limite do Visível oferece vagas em cursos de tecnologia no Câmpus I da UEPB

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Fapesq) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos superiores gratuitos na área de tecnologia a serem realizados no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), Câmpus I, em Campina Grande, com bolsa estudantil mensal de R$ 1 mil durante todo o período de formação.

Podem se inscrever jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas da rede estadual de Ensino da Paraíba entre 2019 e 2024 e que não tenham vínculo empregatício. O processo seletivo é gratuito e as inscrições acontecem até o dia 9 de junho, por meio deste LINK. As aulas estão previstas para começar no mês de agosto. Cada formação busca preparar profissionais para o mercado digital, com foco em empreendedorismo, empregabilidade e inovação.

O projeto oferece formação superior gratuita nos cursos Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), que terá 100 vagas, e Tecnólogo em Ciência de Dados (CD), com 100 vagas, ambos com duração de dois anos e ofertados no Campus I da UEPB, em Campina Grande.

O edital também contempla políticas de inclusão, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para pessoas negras e 25% para povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e ciganos. Além disso, as vagas de ampla concorrência são distribuídas igualmente entre os gêneros: 50% para o Gênero A (mulheres cis, mulheres trans e pessoas não-bináries do sexo feminino) e 50% para o Gênero B (homens cis, homens trans e pessoas não-bináries do sexo masculino).

Com atividades sendo desenvolvidas no Câmpus V, em João Pessoa, desde 2023 o projeto Limite do Visível celebrou mais uma etapa de consolidação no dia 23 de maio com a primeira defesa de Trabalho de Conclusão de Curso na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O Projeto tem como meta oferecer 2 mil vagas até 2026 e busca ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior nas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento de sistemas, setores cada vez mais estratégicos para o mercado de trabalho. Acesse o edital neste LINK.