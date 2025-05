Os usuários do X (antigo Twitter) enfrentaram instabilidades na rede social na manhã deste sábado (24), com relatos de problemas para acesso ao site e carregamento de posts e páginas, de acordo com informações do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online.

As reclamações atingiram um pico às 9h50, com 2.941 queixas. De acordo com os dados do Downdetector, os principais problemas relatados foram acessos via aplicativos móveis (61%), conexão com o servidor (20%) e realização de login (20%).

A versão americana do X também teve instabilidades, com quase 20 mil reclamações reportadas ao Downdetector.

* MAELI PRADO (FOLHAPRESS)