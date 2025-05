Com 86 pedidos de depósito, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) permanece no topo do Ranking Nacional de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção, cujos números referentes a 2024 foram divulgados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na última quarta-feira, dia 21.

Com o resultado, a UFCG mantêm-se na liderança entre todas as instituições de ensino superior do país. A segunda instituição de ensino superior melhor posicionada é a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 76 pedidos. A terceira é a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 71 depósitos.

No ranking geral, a UFCG ficou em terceiro lugar. O primeiro lugar ficou com a Stellantis Automóveis Brasil, com 185 depósitos, seguida pela Petrobras (155).

As patentes de invenção se referem à proteção de novos produtos ou processos com aplicação industrial.

De acordo com o reitor Camilo Farias, o resultado é fruto de uma trajetória construída com planejamento e visão, iniciada ainda em 2017, “durante uma gestão que teve a sensibilidade de criar o Observatório de Inteligência Tecnológica (Obitec), que revelou-se uma verdadeira inovação de gestão ao inverter a lógica passiva do atendimento por demanda, atuando de forma proativa na identificação de pesquisas com potencial para gerar propriedade intelectual. Desde então, a UFCG tem figurado entre os maiores depositantes de patentes do país, alcançando o 1º lugar em 2020 e se mantendo no top 3 até hoje”, observou.

“Nosso compromisso, agora, é com o próximo passo: aproximar ciência e mundo do trabalho, transformando essas patentes em produtos e soluções que cheguem às pessoas. Seguimos atentos à manutenção dos nossos indicadores e ao fortalecimento do diálogo com o setor produtivo, certos de que a universidade é um pilar estratégico para o desenvolvimento nacional”, destacou.

O coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFCG (NITT), Irivaldo Alves, também comemorou. “Isso tem um significado extremamente destacado. Mostra que aqui, no semiárido, a gente produz ciência de qualidade, ciência contextualizada, engajada na resolutividade dos problemas da sociedade. Mas a gente ainda tem muita coisa a oferecer à sociedade paraibana e brasileira, porque a gente visualiza esse potencial no dia a dia da universidade. Podemos crescer mais, avançar mais, podemos consolidar ainda mais esse processo de inovação na UFCG”, disse.