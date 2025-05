IFPB é tetracampeão mundial em competição de tecnologia na China

É tetra, é tetracampeão! O Instituto Federal da Paraíba (IFPB), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), venceu mais um torneio internacional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação neste sábado (24), na China, levando ao pódio estudantes dos campi de Cajazeiras e de João Pessoa.

Já são quatro títulos de campeão mundial conquistados pelo Instituto na Huawei ICT Competition, desde a edição 2019-2020, sendo três na categoria Cloud (nuvem) e um na trilha Innovation (Inovação).

Este ano, o time do IFPB se destacou na final global da Huawei ICT Competition 2024-2025, realizada de 20 a 24 de maio, tornando-se tricampeão mundial na trilha Cloud (nuvem) e tetracampeão geral. O resultado do torneio foi divulgado hoje na cidade de Shenzhen, para onde a equipe do IFPB viajou no dia 10 de maio.

Sob a mentoria do professor Michel Coura Dias, os estudantes Luis Kilmer (do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, campus João Pessoa), Ryan Correia (Tecnologia em Redes de Computadores, campus João Pessoa) e Daniel Almeida dos Santos (Engenharia de Controle e Automação, campus Cajazeiras) venceram as etapas nacional e latino-americana (tetracampeão) e foram consagrados neste sábado com a divulgação do resultado mundial.

“Mais uma vez, a gente conseguiu um excelente resultado! Nós conseguimos o First Prize. O IFPB está entre as melhores equipes do mundo na área de Cloud. A gente está muito feliz, agradece o apoio de todos e segue em frente!”, afirmou o professor Michel Dias, que é coordenador de Infraestrutura do Polo de Inovação. Durante a Huawei ICT Competition, os estudantes do IFPB colocaram à prova seus conhecimentos em big data e inteligência artificial.

O IFPB conquistou o primeiro lugar na etapa global da competição na trilha Cloud, competindo com estudantes de Cingapura, Filipinas, Vietnã, Hong Kong (China), Líbano, Iraque, Paquistão, Cazaquistão, Quênia, Nigéria, Uganda, Madagascar, Egito, Argélia, Marrocos, Costa do Marfim, Polônia, Turquia, Ucrânia, Espanha, Colômbia, República Dominicana e Argentina.

EXCELÊNCIA OPERACIONAL – A conquista do IFPB na Huawei ICT Competition, considerada hoje a maior competição de TIC do mundo, é reflexo da excelência operacional do Instituto, conforme explica o diretor-geral do Polo de Inovação do IFPB, Erick Melo.

“Por sermos também uma unidade Embrapii, prezamos sempre pela excelência operacional. Assim, já criamos conceitos consolidados de como formar o aluno, principalmente num processo mais rápido, com foco nas novas tecnologias”, disse. “Estamos formando em casa os líderes da tecnologia do futuro!”, pontuou.

Erick Melo acrescentou que a parceria com a Huawei começou em 2017, com projetos internos de capacitação desenvolvidos junto com o Laboratório Assert, que é gerenciado pelo Polo de Inovação. A partir disso, o IFPB começou a entrar em competições, com a participação dos estudantes que atuavam nos projetos de pesquisa aplicada. “Investir em educação não é um processo lento, é um processo que dá resultado muito rápido. É investimento, nunca é gasto. A educação sempre é investimento”, ressaltou.

Rede Federal é destaque na China

O torneio internacional de Tecnologia da Informação e Comunicação promovido pela empresa Huawei tem se revelado uma importante vitrine para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Na etapa global da Huawei ICT Competition 2024-2025, a Rede Federal conquistou os seguintes resultados para o Brasil: Primeiro lugar Cloud – Instituto Federal da Paraíba (IFPB); Primeiro lugar Innovation – Instituto Federal da Bahia (IFBA); Segundo lugar Computing – Instituto Federal do Ceará (IFCE); Grande Prêmio Global de Redes – Instituto Federal do Tocantins (IFTO); Prêmio Women in Tech global – Instituto Federal da Bahia (IFBA).

A Huawei ICT Competition é um dos maiores torneios universitários de tecnologia do mundo, envolvendo mais de 210 mil estudantes, mais de 2 mil faculdades e mais de 100 universidades de países e regiões.