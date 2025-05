Campina Grande implanta Espaço 4.0, em parceria com o Governo Federal

A prefeitura de Campina Grande através da secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel), vai implantar no próximo mês de junho o Espaço 4.0. As inscrições serão realizadas através do link: https://forms.gle/NZgwkbGgyJ9AYpV77, no período de 26 a 30 de maio, a lista dos selecionados será divulgada no dia 6 de junho e o início das aulas será no dia 9 de junho.

Serão oferecidos 3 cursos, mantenedor e reparador de micro computadores, mantenedor e reparador de dispositivos móveis e prototipagem e impressão 3D. Haverá aulas nos três turnos, com 8 alunos por turma, totalizando 72 vagas.

Para participar o interessado precisa do ensino fundamental completo, ter entre 15 e 29 anos e ter renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Alista dos selecionados será divulgada no dia 6 de junho.

O programa 4.0 é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e traz uma proposta de inclusão digital, de capacitação profissional e de geração de renda.

Serão investidos 400 mil Reais na implantação de um laboratório de tecnologia com notebooks, impressoras 3D, tablets, kits de ferramentas e outros dispositivos. Nesta parceria com o Governo Federal, a PMCG, vai entrar com o espaço que está localizado no Parque da Criança e com os professores e técnicos.

O coordenador do Espaço 4.0 Eduardo Lima, informou que está tudo pronto para a implantação deste programa que chega para impactar a cidade, pois, trará formação e oportunidade para muitos jovens, que a partir daí ganharão oportunidade no mercado de trabalho.

O secretário de Esportes da cidade, Ronaldo Neto, disse que o Espaço 4.0 é uma de muitas ações que virão para fortalecer o eixo da juventude da Sejel, que em sua gestão terá um olhar todo especial, o secretário comentou que esse programa se soma a outro já existente e que é muito exitoso, o Pequeninos Teens.