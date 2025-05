Pensando em facilitar a vida dos idosos que enfrentam dificuldades para utilizar a plataforma digital Gov.br e Meu INSS, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), lançou uma importante iniciativa: aulões gratuitos de capacitação.

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), irá oferecer aulões gratuitos para a comunidade sobre utilização do Gov.br e Meu INSS. A ação é fruto de uma parceria entre a SECTI e a APAE, e visa oferecer orientação prática e acessível a um público que muitas vezes se sente excluído do universo digital.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, William Tejo Filho, falou sobre a importância da ação: “Essa iniciativa é um passo fundamental para garantir que a comunidade de Campina Grande tenham acesso à informação e às ferramentas necessárias para lidar com as questões burocráticas de forma mais eficiente e tranquila. Estamos aqui para ajudá-los”, disse o secretário.

Os aulões são uma resposta direta à crescente demanda por suporte nessa área, reconhecendo os desafios que a tecnologia pode apresentar para a população. As primeiras turmas já têm data marcada e serão realizadas na APAE de Campina Grande, nos dias 27 e 28 de maio, no turno da tarde.

Para garantir uma vaga nos aulões da APAE, as inscrições devem ser feitas através dos telefones (83) 98753-4221, 98753-4217 ou 98753-4216. Informações sobre novas turmas serão divulgadas através do @secti.cg no Instagram.