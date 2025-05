O estudante Jackson Souza, do nono período do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), conquistou a primeira colocação na primeira etapa do AWS DeepRacer na Região Nordeste, competição de carros autônomos voltada a estudantes de graduação e mestrado de todo o Brasil. A etapa online da competição foi realizada de 5 a 9 de maio.

Com o resultado, o estudante foi classificado para a fase final da disputa nacional, que ocorrerá de 20 e 24 de julho, durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC), em Maceió-AL.

Mais de 140 estudantes participaram da primeira fase da etapa nacional da competição na Região Nordeste. Jackson, que foi orientado pelo professor Rohit Gheyi, da Unidade Acadêmica de Sistemas da Computação (UASC), destacou o caráter desafiador da disputa, por ter sido realizada de forma online e ao longo de um período mais extenso.

“Isso tornava tudo mais imprevisível, já que os resultados podiam mudar a qualquer momento – bastava algum participante melhorar bastante o desempenho do seu carrinho virtual. No começo, eu ainda sabia pouco sobre o tema da competição, então, foi um desafio entender como tudo funcionava e, aos poucos, ir melhorando o desempenho com base no que eu aprendia”, enfatizou.

Agora, o desafio maior é a preparação para a fase final da competição, que ocorrerá em pouco mais de dois meses. “Mesmo com o bom resultado na etapa online, a fase presencial representa um novo desafio. O comportamento do carrinho no ambiente real pode ser bem diferente do que foi simulado. Por isso, a expectativa agora é conseguir adaptar o que deu certo no virtual para a prática. Se tudo correr bem e eu conseguir ajustar isso, acredito que poderei alcançar um bom resultado também na fase final da competição”, finalizou.

AWS DeepRacer

A competição é uma iniciativa da Amazon Web Services (AWS) lançada em 2018, com o objetivo de democratizar o aprendizado por reforço (reinforcement learning) de forma prática e divertida. Utilizando um carro autônomo em escala 1/18 e um simulador 3D baseado em nuvem, desenvolvedores de todos os níveis podem treinar modelos de machine learning (campo da Inteligência Artificial que permite que computadores aprendam com dados sem serem programados explicitamente para tal) para controlar o veículo em pistas virtuais e físicas.

A AWS DeepRacer League, considerada a primeira liga global de corridas autônomas, permitiu que mais de 560 mil participantes de mais de 150 países aprimorassem suas habilidades em machine learning por meio de competições amigáveis.