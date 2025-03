O prazo de inscrições para a quinta edição do Hub Paraíba, programa de aceleração de startups desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), se encerrou nesta quarta-feira (26). O projeto, coordenado pelo Senai-PB, tem como objetivo fomentar a inovação tecnológica no Estado, ajudando empreendedores a tirarem suas ideias do papel e transformá-las em soluções viáveis para o mercado.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Fabiana Medeiros Hiluey Agra, coordenadora de Inovação do Senai-PB, destacou a importância do programa para o ecossistema empreendedor da Paraíba.

“A gente fomenta a inovação tecnológica na Paraíba, ajuda o empreendedor que tem uma ideia inovadora, mas não sai do papel. O Hub Paraíba, a cada edição, fomenta vinte startups. São aproximadamente 85 soluções novas no estado da Paraíba”, afirmou.

Com o fim do período de inscrições, as ideias submetidas passarão por uma avaliação criteriosa feita por especialistas do programa. Segundo Fabiana, os empreendedores precisaram apresentar o impacto da solução proposta no mercado.

A etapa seguinte será a recepção oficial das startups selecionadas, que acontecerá no próximo dia 7. Durante cinco meses, os participantes receberão mentoria e capacitação para o desenvolvimento dos projetos, além da oportunidade de prototipar suas soluções.

“É uma jornada. O slogan dessa edição é: A inovação começa aqui”, reforçou Fabiana.

O Hub Paraíba se consolidou como um dos principais programas de incentivo à inovação no Estado, criando oportunidades para novos negócios e contribuindo para o fortalecimento do setor tecnológico na região.