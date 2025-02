O Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM), ligado à Secretaria de Educação de Campina Grande, está com inscrições abertas para diversos cursos na área de tecnologia. As formações são gratuitas e voltadas para diferentes públicos, desde jovens até a melhor idade.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité, nesta quarta-feira (19), o gerente de Informática e Estatística Cayque Silva destacou a importância dos cursos e a diversidade de públicos atendidos.

“Estamos ofertando cursos voltados para a área de tecnologia, que atendem as mais variadas faixas etárias. Temos cursos para alunos jovens, para a melhor idade e para o público em geral. Atualmente, contamos com 13 vagas para o curso de edição de imagens e vídeo, 26 vagas para informática básica, 14 vagas para introdução à programação web e, para a melhor idade, um curso de informática básica voltado para o uso de smartphones. Iniciamos no computador, mas, no decorrer da formação, o foco passa a ser o smartphone, já que hoje praticamente todas as ações, inclusive o acesso a benefícios, são feitas por meio desses dispositivos”, explicou Cayque.

As inscrições já começaram e seguem enquanto houver vagas disponíveis. O gerente reforçou a importância da iniciativa para promover a inclusão digital e a independência tecnológica da população.

“Queremos que todas as turmas sejam preenchidas para que possamos formar essas pessoas e trazer independência tecnológica para elas, evitando que fiquem dependentes de terceiros para utilizar um equipamento digital”, pontuou.

Os interessados devem se dirigir ao Núcleo de Tecnologia Municipal, localizado no prédio do Cine Municipal, no Museu Vivo de Ciência e Tecnologia, na Avenida Santa Clara, sem número. As aulas têm início previsto para o dia 10 de março.

Os cursos disponíveis são:

✅ 13 vagas para Edição de Imagens e Vídeos

✅ 26 vagas para Informática Básica

✅ 14 vagas para Introdução à Programação Web

✅ 15 vagas para Informática Básica voltada para smartphones (melhor idade)

As vagas são limitadas e gratuitas. Para mais informações, basta procurar a equipe do NTM no local.