Podcast: nutricionista orienta sobre consumo de comidas de milho

No Conversa com a Nutri desta semana, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe orientações importantes sobre o consumo do milho e suas preparações típicas neste período de festas juninas.

Ela explicou que o milho é um alimento rico em fibras, antioxidantes, vitaminas do complexo B, ferro e magnésio — sendo ótimo para a digestão, energia e saúde do coração.

Amanda também alertou sobre o valor calórico das comidas feitas com milho, como pamonha, canjica e bolos, e recomendou moderação, especialmente para pessoas com diabetes, intolerância à lactose ou problemas gástricos.

Para quem sente azia ou estufamento ao comer milho, a dica é reduzir a quantidade ou evitar o consumo.

A nutricionista ainda orientou a combinar o milho com proteínas para controlar o índice glicêmico e aproveitar as comidas típicas com equilíbrio.

“Escolha duas preparações preferidas e saboreie com calma. Moderação é o segredo!”, reforçou.

Ouça o podcast.