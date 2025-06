Paraíba atinge 15ª doação de órgãos e tecidos; procedimento foi em Campina Grande

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Transplantes, registrou a 15ª doação de órgãos e tecidos de 2025.

A doação veio de uma paciente de 33 anos, vítima de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVC hemorrágico). Essa também marca a primeira doação de múltiplos órgãos registrada no Hospital Help, em Campina Grande.

A doação, autorizada pela família, resultou na captação de fígado, rins e córneas, possibilitando que cinco pessoas saiam da lista de espera. Antes de iniciar a cirurgia, um momento de emoção marcou o trajeto entre a UTI e o bloco cirúrgico, com profissionais do hospital e familiares que prestaram uma homenagem conhecida como “Cortejo da Vida”, em agradecimento à generosidade da doadora.

Bastante emocionada, Jaeline Gonçalves, afilhada da doadora, disse que esse era o desejo da madrinha. “Nós só cumprimos o que ela nos pediu. Saber que agora ela vai salvar outras seis vidas nos dá um pouco de conforto em meio à dor”, declarou.

A diretora da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Dias, destacou a importância do ato e evidenciou a ampliação do trabalho desenvolvido pela Central. “Essa primeira doação no Hospital Help é um marco e é fruto de uma construção e do esforço coletivo da SES, da equipe da Central e da força de vontade da direção do hospital. A cada família que diz ‘sim’, muitas outras recebem esperança. Doar é transformar dor em amor, é permitir que a vida continue,” pontuou.

Com essa 15ª doação de órgãos e tecidos, a Paraíba contabiliza 61 transplantes, somente neste ano de 2025.