Conheça um exame simples que previne contra sete doenças graves

Existe um exame de sangue simples, feito no calcanhar do bebê recém-nascido, pode mudar a vida da criança. É o teste do pezinho, feito entre o 3º e o 5º dia de vida, e que detecta doenças raras e graves, evitando danos à saúde, inclusive o retardo mental irreversível.

O exame é obrigatório e feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2001 em todo o país.

A partir do resultado, é possível iniciar o tratamento da doença antes mesmo do aparecimento de sintomas.

Neste 6 de junho, Dia Nacional do Teste do Pezinho, a médica Carolina Fischinger, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, destaca a importância do exame.

“O teste do pezinho está dentro de um programa de saúde pública amplo que visa detectar precocemente doenças genéticas, endocrinológicas e hematológicas precocemente, para que se possa instituir o tratamento antes do início dos sintomas, tendo um impacto muito grande sobre o desenvolvimento da pessoa e o cuidado daquela doença”, discorreu Carolina.

O teste do pezinho feito no Brasil pode detectar sete doenças graves: o hipotiroidismo congênito, quando a glândula não é capaz de produzir quantidades adequadas de hormônios; a fenilcetonúria, que afeta o metabolismo; as hemoglobinopatias, que afetam o sangue; e a toxoplasmose congênita, que pode causar microcefalia e hidrocefalia.

O exame pode ser feito em maternidades, hospitais e unidades de atenção primária.

*com informações abr