No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio compartilhou dicas essenciais para manter a maquiagem intacta durante as festas de São João, mesmo com a possibilidade de chuva e muito forró.

Isanna reforçou que a durabilidade da maquiagem começa com a preparação correta da pele: limpeza, hidratação e uso de protetor solar.

Ela também orientou sobre o uso da blindagem, um produto com textura siliconada que forma uma camada resistente à água e ao suor.

Para quem busca ainda mais fixação, a consultora recomendou adicionar gotas do produto na base, além de aplicar camadas finas de camuflagem e finalizar com pó solto e leve em todo o rosto. Embora a bruma fixadora não seja obrigatória, ela pode reforçar ainda mais a durabilidade.

“Não é apenas aplicar um produto e esperar milagre. A durabilidade depende da sequência e da aplicação correta dos passos”, destacou Isanna.

A dica final foi um convite animado: “Vamos forrozar com a maquiagem impecável do início ao fim da festa!”.

