No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão importante sobre a administração do tempo e sua influência na qualidade de vida.

Para Josiplessis, o tempo é um recurso precioso e democrático, que deve ser utilizado de forma consciente para nutrir a mente, a alma e os relacionamentos.

Ela destacou quatro dicas fundamentais para usufruir melhor do tempo: cumprir seus dons e vocação com amor; planejar a vida por prioridades, colocando primeiro as grandes “pedras” antes dos pequenos detalhes; aproveitar as manhãs para atividades que promovam bem-estar, como espiritualidade, leitura ou exercícios; e criar flexibilidade no planejamento, reservando espaço para cuidar de si e servir ao próximo sem culpa.

A psicóloga enfatiza que “tempo não é ouro” e sim um recurso insubstituível que não pode ser comprado, apenas bem aproveitado.

“Ser intencional no uso do tempo é essencial para uma mente saudável e uma vida plena”, afirma Josiplessis.

Ouça o podcast.