No quadro Conversa com a Nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque abordou um tema muito solicitado pelos ouvintes: o que comer antes e depois do treino e também antes de dormir.

Amanda destacou a importância de uma alimentação equilibrada para garantir energia, recuperação muscular e melhores resultados nos treinos.

Entre as sugestões de pré-treino estão banana com aveia ou pasta de amendoim, pão integral com ovo mexido e iogurte com aveia.

Já no pós-treino, ela recomenda refeições com mais proteínas, como arroz, feijão e carne magra ou shakes com whey.

Para o período da noite, Amanda sugere opções leves como sopas, legumes com proteínas ou frutas assadas com canela.

“Treinar é importante, mas se alimentar bem é essencial para alcançar o resultado que você busca”, reforçou a nutricionista.

Ouça o podcast.