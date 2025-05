No quadro Saúde Mental, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão sobre a recente repercussão nas redes sociais de pessoas que tratam bonecos do tipo reborn como filhos reais, oferecendo a eles cuidados como se fossem humanos, inclusive levando a consultas médicas e reivindicando direitos em espaços públicos.

Segundo Josiplessis, é importante pensar criticamente sobre esse fenômeno, sem normalizar tudo sob o rótulo de “transtorno permitido”.

Ela destacou que o vínculo verdadeiro, construído com um ser humano, requer entrega, doação, esforço e amor, algo que um boneco não pode oferecer de fato.

A psicóloga alertou para o risco de dependências emocionais e para o medo crescente de se vincular afetivamente de forma real.

Ouça o podcast.