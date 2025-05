Presidente da Unimed Campina Grande detalha inauguração de hospital

No final da tarde desta quarta-feira será inaugurado no bairro do Catolé, em Campina Grande, o amplo e moderno Hospital da Unimed, inicialmente com 128 leitos e funcionando como hospital geral.

O médico Francisco Vieira, presidente da Unimed/Campina Grande, falou em entrevista sobre o desafio, a dimensão e os investimentos inerentes à obra, como também os centenas de postos de trabalho que estão sendo criados.

Francisco Vieira também detalhou como foi feita a ´engenharia financeira´ para a edificação da unidade hospitalar.

Veja a entrevista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline