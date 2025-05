No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, a oncologista clínica Franciane Reinaldo Maia, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), alertou sobre os principais fatores de risco para o câncer e destacou os avanços mais recentes no tratamento da doença.

Entre os causadores mais comuns, estão o tabagismo, o consumo de álcool, a obesidade, a má alimentação e o excesso de carne vermelha e alimentos industrializados. Segundo a médica, apenas 5% dos casos têm origem genética.

Ela também explicou que novas tecnologias vêm revolucionando a oncologia, como a imunoterapia, as terapias-alvo, a nanotecnologia e os tratamentos personalizados. A radio-intervenção oncológica foi destacada como uma abordagem inovadora que contribui tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, de forma menos agressiva.

Franciane reforçou ainda a importância de uma equipe multidisciplinar no cuidado com o paciente oncológico, envolvendo médicos de várias especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos.

A médica aproveitou para convidar os profissionais de saúde para o 1º Simpósio Paraibano de Intervenção Oncológica, que será realizado no dia 30 de maio, no Centro de Eventos Rosa Tânia Barbosa de Menezes, na UFCG.

Ouça o podcast.