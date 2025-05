No quadro De Bem com o Espelho, a consultora de beleza Isanna Florêncio destacou os cuidados essenciais com a barba masculina, seja para quem prefere o rosto sempre limpo ou para quem cultiva os fios.

Isanna alertou sobre a importância de usar produtos sem álcool para evitar irritações após o barbear, além de não abrir mão do protetor solar, mesmo para peles oleosas.

Já para quem mantém a barba, ela reforçou que os cuidados devem ser semelhantes aos com o cabelo: lavar com shampoo, usar produtos específicos e secar bem os fios, especialmente em tempos mais frios.

A consultora de beleza também lembrou que os pelos da barba são diferentes dos do cabelo e merecem atenção especial, inclusive com produtos próprios para a região.

A dica final foi: mesmo que você não tenha barba, compartilhe a informação com quem tem — cuidar faz toda a diferença no visual e na saúde da pele.

Ouça o podcast.