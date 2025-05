HELP é habilitado como referência em tratamento oncológico no Nordeste

O Hospital HELP, localizado em Campina Grande – PB, foi habilitado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e se torna o primeiro da cidade com atendimento especializado para adultos e crianças. A habilitação foi oficializada pela Portaria GM/MS Nº 6.988, de 23 de maio de 2025, publicada no Diário Oficial da União, e representa um marco no fortalecimento da rede oncológica da Paraíba.

De acordo com a Diretora do Hospital HELP, Bianca Gadelha, com essa conquista, o hospital passa a integrar, ao lado do Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, o seleto grupo de CACONs do estado. A iniciativa amplia o acesso da população a tratamentos oncológicos de alta complexidade, com foco na humanização e na excelência médica.

“A partir da habilitação, o Hospital HELP poderá atender um número ainda maior de pacientes, oferecendo terapias mais modernas e integradas. Além do atendimento oncológico adulto, a instituição passa a contar com o Serviço de Oncologia Pediátrica, trazendo esperança e cuidado especializado para crianças com câncer e suas famílias”, destacou.

O Centro de Oncologia do HELP oferece uma ampla estrutura diagnóstica e terapêutica, com exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ecocardiograma, ultrassonografia, colonoscopia, endoscopia, densitometria óssea e Raio-x. O hospital também está em processo de aquisição de um aparelho de PET scan, que reforçará a precisão no diagnóstico e no acompanhamento clínico.

Outro destaque é o serviço de radioterapia, que utiliza o acelerador linear TrueBeam, tecnologia de última geração que permite a realização de radiocirurgias com alta precisão e eficácia, oferecendo mais segurança e conforto aos pacientes.

A habilitação do Hospital HELP como CACON representa um avanço expressivo para a saúde pública na região, reduzindo deslocamentos e ampliando o acesso ao tratamento de câncer com qualidade, tecnologia e acolhimento. Campina Grande dá, assim, um passo decisivo na luta contra o câncer em toda a Paraíba.